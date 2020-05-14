خلال يوم واحد.. أكثر من 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

2020/05/14 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (14 أيار 2020)، تسجيل 1808 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة الى تسجيل 71 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وذكر المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، أن "عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 114 الف و 533 شخصا، ووفاة 71 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد المتوفين في ايران 6854 شخصا".

واضاف جهانبور، أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1808 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 114 ألف و533حالة لغاية الان".

وأشار الى أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 90 الفا و539 شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفى 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6854 شخصا".

بغداد اليوم- متابعة

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بأكثر من 200 وفاة جديدة لأول مرة منذ الثامن من مارس الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس عن تسجيل 21

بغداد اليوم - السليمانية

علًق المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية ياد نقشبندي، الخميس (14 أيار 2020)، على تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في لمحافظة يوم أمس، مبينا ان الوضع جيد بالمحافظة.

وقال نقشبندي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر صحي في دائرة صحة ديالى، الخميس (14 أيار 2020) بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، حديث لـ(بغداد اليوم) إن "نتائج الفحص المختبري للحالات المشتبه بها المرسلة الى مختبر الصحة العا

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