2020/05/14 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الخميس، ضبط قرابة 1 كغم من المخدرات بحوزة متاجر بالممنوعات في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه "من خلال العمل الدؤوب و الجهود الاستثنائية والمتميزة، التي تبذلها مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكن الأبطال من القاء القبض على احد اخطر تجار المواد المخدرة، في المحافظة، وضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ(950) غرام".

وفيما اشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و تسليمه للعدالة"ـ دعت "ابناء محافظة البصرة العزيزة الى تقديم اي معلومات تساعد بالقبض على مثل هؤلاء المجرمين، لتسليمهم للعدالة و ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بأن القوات الأمنية شدد إجراءاتها مع إقليم كردستان، بسبب هجوم ليلة الأمس والذي استهدف نقاط البيشمركة في منطقة "كلاجو" ضمن حدود مدينة السليمانية.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، الخميس (14 أيار 2020)، تفاصيل اجتماعه بوزير الداخلية عثمان الغانمي، مبيناً أن الأخير سيتخذ مجموعة من القرارات بشأن الوضع الأمني في المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - نينوى

القت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، الخميس (14 أيار 2020)، القبض على قيادي بتنظيم داعش مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في المحافظة.

وقال المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " قوة من الاستخبارات العسكرية ألقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط قرابة 1 كغم من المخدرات بحوزة متاجر بالممنوعات في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط قرابة 1 كغم من المخدرات بحوزة متاجر بالممنوعات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).