وثائق .. شفق نيوز تنشر إحصائيات وأسباب حرائق المحاصيل الزراعية في العراق

2020/05/14 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تحصلت وكالة شفق نيوز، على آخر إحصائيات حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات للفترة من ٢١/٤/٢٠٢٠ لغاية ١٣/٥/٢٠٢٠.

وبلغت المساحة المحترقة بعموم العراق 1337 دونما، فيما تم إنقاذ 13 ألف و511 دونما، وتدصرت محافظة ديالى المحافظات حيث بلغت عدد الدوانم المحترقة 442 دونما.

وتعددت أسباب حرائق المحاصيل الزراعية بين التماس الكهربائي والأعمال الإرهابية، إضافة إلى الحرق المتعمد، ولم تسجل أية خسائر بشرية جراء تلك الحرائق.

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