المرور توضح حقيقة اعفاء مديرها الخفاجي

2020/05/14 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أنباء افادت باعفاء مديرها اللواء زهير الخفاجي من منصبه.

وقالت المديرية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الانباء التي تحدثت عن اعفاء مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي من منصبه عارية عن الصحة، داعية وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية.





وافادت بعض وسائل الاعلام في وقت سابق اليوم الخميس، بأن وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باعفاء مدير المرور العامة من منصبه.

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