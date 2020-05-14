«أنا الديكتاتور الحَقيقي».. الحِكايةُ الكامِلة لــ تآمُر أسماء الأسَد على آلِ مخلوف

2020/05/14 | 14:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبقت وأن أشادت مجلة “فوغ” الأميركية بـ #أسماء_الأسد، زوجة الرئيس السوري #بشار_الأسد، واصفةً إياها بـ وردة في الصحراء السورية».ولكن ومنذ وفاة حماتها، #أنيسة_مخلوف، برزت “أسماء” كلاعب محترف قوي ووحشي في حد ذاتها، بحسب موقع…

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