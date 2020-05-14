2020/05/14 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الخميس، بمفاتحة الجهات الرسمية لتسهيل عودة العراقيين العالقين في الهند.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “وزير النقل وجه إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بمفاتحة الجهات الرسمية في الهند لتسهيل نقل العراقيين العالقين إلى أرض الوطن استجابة للعديد من المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يوجه بمفاتحة الجهات الرسمية لتسهيل عودة العراقيين العالقين في الهند) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يوجه بمفاتحة الجهات الرسمية لتسهيل عودة العراقيين العالقين في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).