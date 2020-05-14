تفجير خط لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك

2020/05/14 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة، على خط لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقالت الخلية في بيان، إن “العبوة الناسفة، انفجرت على الخط 33 للضغط العالي، بين قرية إدريس هياس وقرية الكيف في محافظة كركوك”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وأعلنت الخلية، أمس الأربعاء، انطلاق عملية […]

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