اجتماع هام في وزارة الصحة عن ارتفاع اعداد المصابين بكورونا

2020/05/14 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب و رئيس خلية الازمة النيابية حسن كريم الكعبي، ظهر الخميس، اجتماعا هامآ بمبنى وزارة الصحة.بحسب المكتب الاعلامي للوزارة وفي بيان تلتقه وكالة صدى، فأن الاجتماع تم بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي مع وزير الصحة حسن التميمي والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة تطورات ازمة فيروس كورونا وارتفاع اعداد المصابين

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