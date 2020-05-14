انفجار جديد في “رأس العين” يخلف قتيلين والعديد من الجرحى

2020/05/14 | 14:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرية “شلاح” الواقعة جنوبي #رأس_العين، ظهر اليوم الخميس، انفجاراً جديداً وقع في وسط القرية، التي تسيطر عليها فصائل تابعة لـ #الجيش_الوطني المدعوم من #أنقرة.وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابات عديدة.وتبين أنه ناجم…

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