اكتشاف طريقة رخيصة لإنتاج الوقود من الأعشاب البحرية

2020/05/14 | 15:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون بريطانيون إلى طريقة رخيصة لإنتاج الوقود الحيوي من الأعشاب البحرية.وكانت أزمة الأعشاب البحرية أنها غير عملية ومكلفة، بسبب الحاجة إلى إزالتها من المياه المالحة وغسلها بالماء العذب ثم تجفيفها.وتوصل فريق البحث من جامعتي إكستر وباث ببريطانيا إلى طريقة حولت الماء المالح من عائق إلى ميزة، ولم يعد هناك حاجة لغسيل الطحالب بالمياه العذبةوتعتمد […]

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