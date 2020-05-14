إيران ترد على التهديد الأمريكي بتفعيل العودة لعقوبات الأمم المتحدة

2020/05/14 | 15:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف التهديدات الأمريكية بتفعيل العودة لفرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على بلاده بأنها “مزاعم حمقاء”.وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك علانية أمس الأربعاء هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.وقال ظريف للصحفيين ان “المزاعم الحمقاء للمسؤولين الأمريكيين ليست شيئا جديدا”.وأضاف “ليس مفاجئا أن نسمع مثل هذه الأمور من أشخاص يوصون بشرب المطهرات لدرء فيروس كورونا- أن يزعموا أنهم لا يزالون طرفا بالاتفاق بعد الانسحاب منه رسميا”.

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