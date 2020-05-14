عملية أمنية تطيح بستة

2020/05/14 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقاء القبض على ستة من عناصر من تنظيم "داعش" في الجانب الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى .

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، نفذت عملية امنية تمكنت خلالها من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية"، مبينا أن "احدهم كان يعمل في تفخيخ العجلات بالمواد المتفجرة وتصنيع العبوات الناسفة، واثنان منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة".

وأوضح المصدر، أن الاربعة المتبقين، "كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند وفرقة نهاوند القتالية، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرا الى أن "عملية القبض عليهم تمت في مناطق واحياء النهضة والزهراء والاربچية في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين".

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