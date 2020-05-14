اطلاق نار وتشابك بالايدي بين عناصر امنية في سيطرة قرب الموصل

2020/05/14 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس باندلاع مشاجرة بين منتسبين بالاجهزة امنية مع عناصر سيطرة امنية في سيطرة قرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بتبادل اطلاق النار والتشابك بالايدي بين عناصر الاجهزة الامنية في سيطرة "الشهيد سبهان" مع منتسبين حاولوا الدخول الى الموصل قادمين من محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وفي هذه الاثناء قال المصدر ان فتاة بعمر 15عام تخضع لعناية صحية بعد نقلها لمستشفى الموصل العام على خلفية محاولتها الانتحار شنقا داخل منزلها في منطقة حميدات غرب الموصل.

وعزا المصدر سبب اقدامها على محاولة الانتحار اوضاع نفسية وصحية تعيشها الفتاة.

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