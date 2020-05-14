صورة الحياة الأخروية في النص القرآني - عباس علي العلي

2020/05/14 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الاختلاف القديم بين المتفقهين والعقائديين واهل الحديث ورواته حول قضية بعث الإنسان في الأخرة (هل يبعث روح أم نفس أم جسد متكامل؟) لا تنتهي وكل منهم لديه دليل وحجة من آية أو حديث أو دليل عقلي، وفي كل الأحوال لم تنتهي مسألة الجدل مع وجود الكثير من الآيات التي تفيد بحياة متكاملة فيها من الأكل والشرب والملذات وكذلك الوظائف الضرورية له التي يحتاجها الإنسان عادة ككائن جسماني، النص الديني يؤكد جهة من ذلك ( ......





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