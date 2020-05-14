أميركا تبيع السعودية مزيدا من الأسلحة بقيمة 2 مليار دولار

2020/05/14 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون، عن منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد عن ألف صاروخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى السعودية، على الرغم من الانتقادات الدولية لجرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وحلفاؤها بحق الشعب اليمني.ووفقا لوكالة “فرانس برس” قال بيان للبنتاغون، إن العقد الأول بقيمة 1,97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز “سلام-اي […]

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