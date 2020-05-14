محافظ بغداد يدعو لفرض حظر شامل للتجوال يمتد الى ما بعد عيد الفطر

2020/05/14 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، الحكومة الاتحادية الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد يمتد إلى ما بعد ايام عيد الفطر نتيجة تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا. وقال العطا، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “فقدان السيطرة اذا ما استمرت الإصابات بالتزايد لاسيما وان مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين […]

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