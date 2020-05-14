درجال: شروط منح الاجازات للأندية يجب ان تكون صارمة

2020/05/14 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ان شروط منح الإجازات للأندية يجب ان تكون صارمة.وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته /المعلومة/ إن “عدنان درجال التقى في مكتبه، رئيس نادي كربلاء احمد هدام واعضاء الهيئة الادارية الذين حضروا لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه المنصب”.وأضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث الية الاستثمار الخاصة […]

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