ادارة الميناء: وزير النقل وعد بزيادة ميزانية الفريق

2020/05/14 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، ان وزير النقل ناصر حسين، وعد بزيادة ميزانية الفريق خلال الفترة المقبلة.وقال مدير فريق كرة القدم في نادي الميناء جهاد طاهر لـ / المعلومة/ إن “إدارة النادي التقت بوزير النقل ناصر حسين، لتباركه على منصبه الجديد وكذلك لمناقشة مستقبل النادي في الفترة المقبلة”.وأوضح انه “اثناء […]

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