2020/05/14 | 15:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، ان وزير النقل ناصر حسين، وعد بزيادة ميزانية الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير فريق كرة القدم في نادي الميناء جهاد طاهر لـ / المعلومة/ إن “إدارة النادي التقت بوزير النقل ناصر حسين، لتباركه على منصبه الجديد وكذلك لمناقشة مستقبل النادي في الفترة المقبلة”.
وأوضح انه “اثناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الميناء: وزير النقل وعد بزيادة ميزانية الفريق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، ان وزير النقل ناصر حسين، وعد بزيادة ميزانية الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير فريق كرة القدم في نادي الميناء جهاد طاهر لـ / المعلومة/ إن “إدارة النادي التقت بوزير النقل ناصر حسين، لتباركه على منصبه الجديد وكذلك لمناقشة مستقبل النادي في الفترة المقبلة”.
وأوضح انه “اثناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الميناء: وزير النقل وعد بزيادة ميزانية الفريق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الميناء: وزير النقل وعد بزيادة ميزانية الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).