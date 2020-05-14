7 أطعمة تقضي على الفيروسات نهائيا

2020/05/14 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… معركة كبيرة يخوضها جسم الإنسان في مكافحة الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، سلاحه الأول والأهم فيها هو الجهاز المناعي الذي يخوض المعركة محاولا منع تسلل هذه الفيروسات والبكتيريا إلى داخل جسم الإنسان لتصيبه بالأمراض المختلفة.حتى فيروس كورنا المستجد، المسبب لمرض كوفيد 19، يمكن النجاة منه كلما كانت مناعة الجسم قوية، وهذه القوة تحتاج دائما […]

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