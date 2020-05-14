المستشارة الالمانية تبدي استعدادا لدعم حكومة الكاظمي بأمرين مهمين

2020/05/14 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل استعدادها لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لتعافي اقتصاد البلاد واعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.

وبعث ميركل رسالة تهنئة الى الكاظمي بمناسبة تسميته رئيسا للوزراء جاء فيها ان الكاظمي يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وان المانيا ساهمت مع شركائها في مجالات المساعدة الانسانية والامن والاستقرار واعادة البناء في العراق في السنوات الاخيرة بهدف تقوية سيادته وتعزيز رفاهة شعبه.

واضافت ان بلادها تقف كشريك مقرب وموثوق، مستعدة لدعم حكومة الكاظمي في انشاء الاسس اللازمة للتعافي الاقتصادي واستعادة ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها.

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