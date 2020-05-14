الاتحاد الكردستاني: خلافنا مع مسرور بارزاني وصل الى مراحل كبيرة

2020/05/14 | 15:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس، أن خلاف حزبه مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني وصل مراحل كبيرة، مشيرا إلى أن حزب بارزاني فيه جناحان.وقال خوشناو، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ اكثر من شهر خاطبنا وبكتب رسمية من خلال كتلتنا في برلمان الاقليم بضرورة الانتباه لهذه التجاوزات […]

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