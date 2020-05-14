ماذا يُخفي بومبيو وراء كمّامته فى زيارته الحالية لإسرائيل؟

2020/05/14 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عبير عبد الرحمن ثابت… منذ بداية العام وإسرائيل بيمينها ويمين وسطها السياسي تروج وبكل عنفوان لخطة ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت للدولة اليهودية الكبرى، وهى منطقة تعادل مساحتها ما يزيد عن نصف مساحة المنطقة (ج) والتى تعادل بدورها ما يزيد عن 60 % من مساحة الضفة الغربية.ويجب الانتباه أن […]

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