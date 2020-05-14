2020/05/14 | 15:35 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن باهظ للجائحة.. تقرير اقتصادي أممي يتوقع خسائر تفوق 8 تريليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمن باهظ للجائحة.. تقرير اقتصادي أممي يتوقع خسائر تفوق 8 تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمن باهظ للجائحة.. تقرير اقتصادي أممي يتوقع خسائر تفوق 8 تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).