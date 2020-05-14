2020/05/14 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… استقبل شباب الضفّة الغربيّة المحتلّة مايك بومبيو وزير الخارجيّة الأمريكي الزّائر لدولة الكِيان المُحتل الاستقبال الذي يستحق بالعودةِ إلى الحجارة، وتقديم رسالةً قويّةً تُؤكِّد أنّ هذا الشّعب لن يرضَخ للاحتلال، وسيُقاومه بكُل الوسائل، ولن يركَع مُطلقًا، حتى لو ازداد طابور المُطبِّعين والمُستَسلمين العرب، وعلى رأسِهم سُلطة رام الله طُولا.بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا نعتقد أنّ هديّة ترامب “المسمومة” لنِتنياهو وتابِعه غانتس بضَم المُستوطنات والأغوار ستُعطِي نتائج عكسيّة؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا نعتقد أنّ هديّة ترامب “المسمومة” لنِتنياهو وتابِعه غانتس بضَم المُستوطنات والأغوار ستُعطِي نتائج عكسيّة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).