نائب: عدد المرشحين لشغل منصب وزير النفط وصل إلى 44 شخصاً

2020/05/14 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب عن البصرة، الخميس، عن آلية اختيار المرشح لنيل حقيبة وزارة النفط، والتي وعد رئيس الوزراء بأن تكون من نصيب المحافظة، لافتاً إلى أن عدد المرشحين وصل إلى 44 شخصاً.وقال النائب عبد الامير نجم في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “نواب محافظة البصرة تسلموا لغاية اللحظة 44 ملفا يحتوي على أسماء وسير المرشحين […]

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