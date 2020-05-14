دراسة جديدة تكشف تسبب كورونا بـ’’تلف كلوي’’ عند أكثر من ثلث المصابين

2020/05/14 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد باحثون أمريكيون، اليوم الخميس، أن أكثر من ثلث المرضى الذين يعالجون من مرض كوفيد-19، في نيويورك ...





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