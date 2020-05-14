تحرير مختطفة من أهالي ديالى في سامراء


تحرير مختطفة من أهالي ديالى في سامراء
2020/05/14 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (14 أيار 2020)، بتحرير فتاة مسيحية مختطفة من أهالي المحافظ...

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