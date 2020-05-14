2020/05/14 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (14 أيار 2020)، بتحرير فتاة مسيحية مختطفة من أهالي المحافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير مختطفة من أهالي ديالى في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (14 أيار 2020)، بتحرير فتاة مسيحية مختطفة من أهالي المحافظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير مختطفة من أهالي ديالى في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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