تحرير مختطفة من أهالي ديالى في سامراء

2020/05/14 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (14 أيار 2020)، بتحرير فتاة مسيحية مختطفة من أهالي المحافظ...





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