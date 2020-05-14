العمل تكشف حقيقة تلقيها أمراً من الكاظمي بفتح التقديم على ’’منحة العاطلين’’

2020/05/14 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس (14 أيار 2020)، تلقيها أمراً من رئيس مجلس الوزراء ...





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