الديمقراطي الكوردستاني يرفض المزايدات: رفع الحصانة أمر طبيعي وعلى عمر اثبات براءته

2020/05/14 | 15:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف عضو في برلمان اقليم كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس، مسألة رفع الحصانة عن اي نائب في البرلمان بأنها "أمر طبيعي"، رافضاً تعديل مادة قانونية تخص رفع الحصانة، يطالب به البعض.

وقال ريبوار بابكة يي، لوكالة شفق نيوز، إن "مسألة رفع الحصانة عن أي نائب اصبحت مزايدة سياسية للكتل النيابية"، معتبرا أن رفع الحصانة عن النائب أمر طبيعي ومعمول به في جميع برلمانات العالم".

وأضاف أن بعض النواب، "يطالبون بتعديل المادة 24 من النظام الداخلي وهي خاصة برفع الحصانة، اي الغاء هذه المادة"، مشددا على أن "هذا الامر لا يمكن القبول به مطلقا".





واشار الى أن "النائب سوران عمر لديه ملف في المحاكم وعليه تقديم الادلة امام المحاكم واثبات البراءة من تهمة التشهير والقبول بالحكم القضائي".





وصوّت برلمان اقليم كوردستان (الخميس 7 ايار الجاري)، بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر.

وكان النائب سوران عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالبه بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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