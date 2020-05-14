صراعٌ مسلحٌ يلوح في المشهد العراقي: “الكاظمي” في مواجهة مباشرة مع المليشيات

2020/05/14 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نيل حكومته ثقة #البرلمان_العراقي، يتزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية على قدرة رئيس #الحكومة_العراقية “مصطفى الكاظمي” على الوفاء بالتزامه بحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء نفوذ المليشيات المسلحة.ورغم تصويت البرلمان العراقي على حكومة “الكاظمي”،…

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