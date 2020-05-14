الأزمة النيابية: سنواجه مشكلة عدم استيعاب مراكز حجر المصابين الجدد بكورونا

2020/05/14 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت خلية الأزمة النيابية، الخميس، أن الحكومة ستواجه مشكلة عدم استيعاب مراكز الحجر الصحي للمصابين الجدد بفيروس كورونا، عازيا الأمر إلى امتلاء تلك المراكز وعلى وجه الخصوص مراكز حجر العاصمة بغداد.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “خلية الأزمة الحكومية عليها إن تعيد النظر برفع حظر التجوال […]

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