الانبار: افتتاح أول منظومة كاميرات مراقبة لدعم أمن المناطق المحررة 

2020/05/14 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج، الخميس، افتتاح اول منظومة كاميرات مراقبة متطورة على الطرق الرئيسية والفرعية لدعم امن واستقرار مدينة الفلوجة.وقال رزيج لـ /المعلومة/ ان “مدينة الفلوجة شهدت للمرة الاولى افتتاح منظومة كاميرات المراقبة بحضور قائممقام المدينة مؤيد فرحان الدليمي وعدد من القيادات الامنية لمساعد العنصر البشري في كشف […]

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