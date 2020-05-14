الكويت تسجل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/14 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة. وقال عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إن جميع الإصابات مخالطة وقيد التقصي وهي 160 لمواطنين كويتيين و256 الهند و235 مصر و124 بنغلادش وباقي الحالات من جنسيات أخرى، وفيما يتعلق بالمناطق الصحية فهي 347 الفروانية و149 حولي و171 الأحمدي و122 العاصمة و118 الجهراء.وقال ان هناك 175 في العناية المركزة..منها 95 حرجة.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

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