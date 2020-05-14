استهداف خط لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك

2020/05/14 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة، على خط لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقالت الخلية في بيان، إن "العبوة الناسفة، انفجرت على الخط 33 للضغط العالي، بين قرية إدريس هياس وقرية الكيف في محافظة كركوك"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وأعلنت الخلية، أمس الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" في كركوك، مشيرة إلى أن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والمتمثلة بالفرقة السادسة شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها تباشر بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها".وأضافت، أن العمليات تهدف إلى "تعزيز الأمن والاستقرار هناك".وتستعيد التنظيمات "الإرهابية" نشاطها في الفترة الأخيرة بعد عدة هجمات طالت القوات الأمنية والحشد الشعبي في عدة أماكن من العراق، إذ يحتفظ تنظيم "داعش" بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات".

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