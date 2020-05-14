خلية الازمة النيابية ترجح عودة الحظر الشامل خلال الأيام المقبلة

2020/05/14 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الازمة النيابية عن السبب المباشر لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق مؤخرا.

وقال عضو الخلية عبد عون العبادي، ان ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، خلال الأيام الماضية سببه التحري عن الفيروس، وذهاب الفرق الطبية الى مناطق الاصابة وفحص المواطنين، خاصة من ملامسي ومخالطي المصابين سابقا، وهذا هو الاجراء الطبي الصحيح، لافتا الى ان هذا الارتفاع ظاهرة صحية.

وأضاف العبادي أن أية منطقة سوف تزيد فيها حالات الاصابة ويتم كشف ذلك من خلال الفرق الجوالة سيتم عزلها، وفرض حظر تجوال فيها، مرجحا العودة خلال الأيام المقبلة الى الحظر الشامل في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات.

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