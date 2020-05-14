الفتنة الكبرى.. - كفاح حسن

2020/05/14 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كفاح_حسن تحل اليوم ذكرى استشهاد امام الثوار الامام علي..



بعد ان طعنه تلميذه ابن ملجم طعنة قاتلة في جامع الكوفة في صلاة الفجر..و في مدينتي المحبوبة كربلاء ..



طلب مني والدي في مطلع شبابي قراءة سلسلة كتب الكاتب طه حسين ..( الشيخان..



الفتنة الكبرى ١-;- عثمان..



الفتنة الكبرى ٢-;- علي و بنوه)..



لكي افهم التأريخ العربي في صدر الاسلام..



و لكي يبعدني عن التفسيرات الطائفية التي تجد اسقاطاتها في بلدنا خلال ......





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