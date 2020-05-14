الغنوشي، عبير والمرقش الأكبر - مراد حاجي

2020/05/14 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مراد_حاجي في مصارع العشاق قصة المرقش الأكبر الذي عشق ابنة عمه فطلب عمه مهرا كبيرا فخرج في طلبه غير ان العم حين وجد ثريا يزوجه ابنته تاجر بها وحرمها من حبيبها.



وحين عاد المرقش اروه قبرا وهميا وقالوا انه قبر أسماء.



وحين اكتشف كذبتهم خرج في طلبها مع خادمين له فلما اعتل تركاه وعادا مدعين موته.



حتى مات الرجل عشقا.تحضرني هذه الحكاية كلما رايت الصراع بين عبير والغنوشي لانه في جوهره صراع على ارث التجمع.



فبعد ا ......





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