الكاظمي بزيارة لمكافحة الارهاب يؤكد على ضرورة إبعاد الجهاز عن تدخل السياسة

2020/05/14 | 15:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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