“مناعة القطيع” ضد كورونا ..تحقيق ينتهي إلى نتائج صادمة

2020/05/14 | 15:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت دراسة أجراها معهد باستور أن 4.4% فقط من الفرنسيين، أصيبوا بكورونا وهو ما يزيد بكثير عن الإحصاء الرسمي، لكنه أقل بكثير من العدد اللازم لتحقيق ما يطلق عليه “مناعة القطيع”.وفي دراسة نشرت أمس الأربعاء في دورية “ساينس”، قال الباحثون إن معدل العدوى في المناطق الأكثر تضررا في فرنسا وهي شرق البلاد […]

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