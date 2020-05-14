الموسوي يحمل الكاظمي مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بكورونا

2020/05/14 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حمل مقرر خلية الازمة البرلمانية الدكتور جواد الموسوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بفايروس.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان القوات الامنية ومنذ فرض قرار حظر التجوال لا تزال متهاونة في تطبيق هذا القرار وهذا ما ادى فتح الأسواق وخاصة الشعبية […]

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