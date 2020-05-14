"خلوة العشق" لرجل كوردي يعيش وحيدا منذ 60 عاما لأنه لم يحظ بحبيبته

2020/05/14 | 16:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد الله أو علي العاشق يعيش وحيدا في الجبال منذ نحو 60 عاما

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