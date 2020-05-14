بالصور،،الكاظمي يزور مقر مكافحة الارهاب،،عناصر نسائية تظهر للمرة الأولى

2020/05/14 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم الخميس، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان في زيارة الى مقر جهاز مكافحة الارهاب في أولى زيارة بعد تسنم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي رئاسة مكافحة الارهاب خلفاً للفريق اول ركن طالب شغاتي.وذكر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان الكاظمي “أجرى […]

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