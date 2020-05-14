ترامب يدرس مشروع قرار لفرض عقوبات على الصين بسبب كورونا

2020/05/14 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انه يبحث في الوقت الحاضر مشروع قانون حول فرض عقوبات على الصين.

وأوضح ترمب في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني، انه الان بصدد دراسة المقترح الذي قدمه السيناتور الجمهورى “ليندسى غراهام” الأسبوع الماضي، والمتعلق بفرض عقوبات على بكين بسبب دورها في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقيامها بإخفاء المعلومات الخاصة بالجائحة، على الرغم من النفي الصيني المتكرر لتلك الاتهامات.

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