محافظ بغداد يدعو لفرض الحظر الشامل: انقذوا العاصمة من الوباء

2020/05/14 | 16:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الحكومة إلى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد إلى ما بعد أيام عيد الفطر المبارك، نتيجة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

لوح محافظ بغداد إلى فقدان السيطرة إذا ما استمرت الإصابات بالتزايد، لاسيما وأن مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين

قال المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد ببيان صدر في 14 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المحافظ لوح عقب اجتماع طارئ لخلية الأزمة في بغداد بحضور نائبه الفني علي العيثاوي، ومدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، ومدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، إلى فقدان السيطرة إذا ما استمرت الإصابات بالتزايد، لا سيما وأن مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين، كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلأ بالمصابين خلال اليومين المقبلين، وهو ما يعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا".

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أشار العطا إلى أن "تزايد أعداد الإصابات هو عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية"، مبينًا أنه "تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم أما للمرضى المصابين، أو للعزل الصحي للملامسين، بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة".

وطالب محافظ بغداد "اللجنة العليا للصحة والسلامة باتخاذ قرار حظر التجوال الشامل، كونه السبيل الوحيد لإنقاذ العاصمة بغداد من الوباء المتفشي".

من جانبه، عزا مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، تزايد حالات الإصابة إلى زيادة أعداد الفحوصات المختبرية بعد فتح مختبرات جديدة للصحة العامة، وكذلك عدم التزام بعض المواطنين بإجراء حظر التجوال الجزئي والتعليمات الصحية.

ونبه الساعدي إلى أن "تزايد أعداد المصابين بالفيروس الوبائي قد يؤدي إلى غلق المستشفيات وفتحها فقط للمصابين بفيروس كورونا".

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