2020/05/14 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

كشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، الخميس 14-5-2020، عن خطوات الوزارة العاجلة للتعامل مع تصاعد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة العراقي يكشف عن خطوات عاجلة للتعامل مع تزايد الإصابات بكورونا ويحدد خيارين بشأن الحظر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة العراقي يكشف عن خطوات عاجلة للتعامل مع تزايد الإصابات بكورونا ويحدد خيارين بشأن الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).