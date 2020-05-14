2020/05/14 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (14 أيار 2020)، لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، ضرورة إبعاد الجهاز عن التدخل السياسي.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أجرى صباح اليوم الخميس، زيارة الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب".

وبحسب البيان، أشاد رئيس مجلس الوزراء بـ "جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للإرهاب وعصابة داعش والمساهمة بالنصر الى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأكد الكاظمي "خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعدد من القادة والضباط والمنتسبين على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية، وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة، وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الارهاب عن التدخل السياسي"، مشيرا الى "التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها".

ولفت البيان الى أن "القائد العام للقوات المسلحة استمع لشرح تفصيلي قدّمه رئيس الجهاز عن تطورات عمل جهاز مكافحة الارهاب وجهده الأمني والاستخباري".

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في محافظة واسط، الخميس (14 أيار 2020)، عن توقف انتاج الغاز في حقل الأحدب بالمحافظة بسبب دخول المتظاهرين إلى مقر القسم.

وذكر وثيقة صادرة عن شعبة الفرع في المحافظة، "نود

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، الخميس (14 أيار 2020)، أن إكمال حكومة مصطفى الكاظمي "لن يكون مهمة سهلة"، فيما دعا القوى السياسية الى إعادة حساباتها في منح التركمان وزارة فيها.

وقال الم

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، الخميس (14 أيار 2020) أن الاتهامات التي توجه لإقليم كردستان، ومزاعم تعاونه مع تنظيم داعش، وتهريب معتقلين من التنظيم، هي "أحاديث فارغين"، لا تستحق الرد، على حد تعبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يؤكد لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب ضرورة ابعاده عن التدخل السياسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يؤكد لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب ضرورة ابعاده عن التدخل السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).