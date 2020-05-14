2020/05/14 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، كان الاعتقاد السائد بشأنه أنه يصيب الجهاز التنفسي فقط، قبل أن يكشف المرض عن وجهه الشرس ويؤكد أنه أكثر خطورة مما نظن.

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