الديمقراطي الكردستاني ينتقد رئيسة برلمان لاقليم والاخيرة ترد .. لن تعقد جلسة دون فائدة

2020/05/14 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق لتعليق عقد الجلسات بسبب الخلافات بين الكتل، مؤكدة تأييدها لأية مبادرة تصب في عودة البرلمان الى ممارسة اعماله التشريعية.

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