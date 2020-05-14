2020/05/14 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من خلايا مجرمي داعش متورطين بعمليات استهداف القوات الامنية غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” ان ” القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من خلايا مجرمي داعش متورطين بعمليات استهداف القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال اثنين من المتورطين بعمليات استهداف القوات الامنية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال اثنين من المتورطين بعمليات استهداف القوات الامنية غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).