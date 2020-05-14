وزير الشباب: شروط منح الاجازات للأندية يجب ان تكون صارمة

2020/05/14 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ان شروط منح الإجازات للأندية يجب ان تكون صارمة.وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته “العهد نيوز” ، إن “عدنان درجال التقى في مكتبه، رئيس نادي كربلاء احمد هدام واعضاء الهيئة الادارية الذين حضروا لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه المنصب”.وأضاف، انه “جرى خلال اللقاء بحث الية الاستثمار […]

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